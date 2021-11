La tajante comparación que realizó Sebastián Abreu sobre Lionel Messi en la previa de la doble fecha de Eliminatorias

Uruguay y Argentina cerrarán la fecha 13 de las Eliminatorias el próximo viernes desde las 20 en suelo uruguayo. En la previa del encuentro, Sebastián Abreu enfrentó los micrófonos del programa F12 de ESPN y se refirió al partido que se avecina. El Loco se refirió a Lionel Messi y bancó el DT de turno.

"A Messi hay que tratarlo como a Diego en el '86. Es un amigo y el mejor antes y después de los '90, pero en la cancha está nuestra ilusión. A Suárez, por ejemplo, no veo que lo perdonen. Igualmente, antes de Scaloni, Argentina era sólo Messi: controlándolo, neutralizabas el partido. Hoy hay un funcionamiento colectivo que potenció individualidades.", comenzó el ex delantero.

Y prosiguió: "El Maestro debe replantear las estrategias evaluando a la Argentina. Imagino un 4-1-4-1 con Torreira como eje central en ese esquema. Uruguay tiene que ser un equipo de respuesta y no de propuesta. Hay que volver a las bases, al ADN, que no es pegar patadas sino replegarse para no darle libertad a Messi y, una vez recuperada la pelota, generar peligro. Es una estrategia".

En cuanto a las fuertes críticas que rodean a Oscar Tabárez, expresó: "Con el Maestro no es factible que Uruguay quede afuera del Mundial. Me baso en estadísticas para decirlo. Hemos estado mucho peor y, exceptuando las Eliminatorias de Rusia, en las que llegamos quintos a la última fecha y terminamos clasificando segundos, en las anteriores lo hicimos jugando repechaje. Hoy Uruguay está entre los primeros cinco. El problema es que la vorágine del fútbol nos hace perder memoria"

"Hay jugadores con proyección, pero el recambio en Uruguay es lento. En enero de 2023, post Qatar, empezaremos a ver otra selección, sin los históricos. Suárez y Cavani no van a seguir. Hay alternativas, que en algún momento serán la primer guitarra", sentenció.