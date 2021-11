Fórmula 1: la frase que muestra el descontento de Sebastián Vettel con su equipo

Sebastián Vettel, quien supo ser cuatro veces campeón de Fórmula 1, no se muestra contento por el presente que atraviesa en Aston Martin. Pese a no pasar su mejor presente, el piloto alemán no se arrepiente de haber llegado al equipo de Lawrence Stroll y mira con optimismo la llegada del 2022.

"Ahora corres y obtienes un octavo o décimo lugar y sientes que has hecho una carrera realmente buena, sin errores, pero es décimo, es noveno, es octavo, no es realmente para lo que estoy aquí", manifestó en declaraciones a Sky Sports.

Pensando en el trabajo que viene realizando con su equipo, el ex piloto de Ferrari expresó: "Todo lo que está pasando es muy, muy prometedor. Establecer un calendario siempre es difícil porque todo el mundo lo hace. Todos queremos volver a la senda ganadora, ya sea McLaren, Alpine, hay dos equipos en este momento luchando entre sí por el Mundial, y también está Ferrari".

Para finalizar, se refirió al optimismo con el que comienza cada nuevo desafío: "Siempre creo que hay una carrera que ganar, de lo contrario no empezaría. Pero claro, si miras las estadísticas, si comienzas 12º, 10º u 8º, entonces no estás literalmente en la pole".