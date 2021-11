¿Se quedaba a jugar gratis? La confesión de Messi que sacudió Barcelona

La salida de Lionel Messi del FC Barcelona para recalar en el Paris Saint-Germain sigue dando de qué hablar y este lunes el diario catalán Sport publicó completa la entrevista a la que accedió el capitán de la Selección argentina en la capital francesa y en la cual dio más detalles de su marcha.

En principio, a dos meses de su salida del Blaugrana, ante la consulta sobre si ya se ha hecho la idea respondió que sí, aunque rápidamente reconoció que "cuando veo los partidos me genera cosa o me da ganas... O recuerdo cosas de partidos en el Cam Nou, con la gente. Es revivir un poco todo lo que fue".

Y sobre su adaptación a una nueva ciudad contó que "estoy más tranquilo, más asimilado todo y, obviamente, pensando en todo lo que tengo acá y lo que se viene a nivel el deportivo y familiar. Estamos también disfrutando de esta ciudad, que es maravillosa a pesar del clima. Tuvimos la suerte de tener un lindo clima también, con alguna que otra lluvia y frío pero estamos muy felices".

¿Se quedaba gratis?

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, deslizó en su momento que esperaba un gesto de Lionel Messi y pensaba que el propio jugador se ofrecería a jugar gratis para que pudieran cerrar las cuentas del club. Al ser consultado sobre este tema, el crack rosarino sentenció "hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis".

"Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por cierto y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club. Las ganas y el deseo mío y de mi familia era de quedarnos en Barcelona", agregó al respecto.

"Nadie me pidió jugar gratis pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco", sentenció Messi.