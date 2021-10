Un revolucionario anuncio mantiene en vilo al paddock de la Fórmula 1

Nuevos equipos podrían llegar a la Fórmula 1. Directivos de la propia competición lo han deslizado en las últimas semanas y ahora un movimiento de Michael Andretti podría hacerlo realidad incluso para 2022. El hijo de Mario, estuvo inmerso en una aventura de McLaren que estuvo lejos de salir bien y ahora está a punto de aterrizar en Sauber, marca que controla Alfa Romeo.

Andretti, que tiene equipos en la IndyCar, la Fórmula E y la Extreme E, aterrizaría en la F1 y no se descarta que el equipo Alfa Romeo sufra un cambio o incluso aparezca una nueva marca con el reglamento que se estrenará en 2022. "Sería genial, pero queda un largo camino por recorrer. Si surge la oportunidad, la afrontaremos. Pero todavía no hemos llegado a eso", declaró.

Michael Andretti.

Curiosamente Alfa Romeo es el único equipo de la parrilla que no ha hecho oficial quién será su segundo piloto. Valtteri Bottas es el único confirmado, con la incógnita de Antonio Giovinazzi, cuyo futuro sigue en el aire. Sin embargo, no sería Andretti quién adquiriría el equipo, sino Gainbridge, empresa especializada en opciones financieras y con gran presencia en el Motorsport.

La compañía afrontaría la adquisición y Andretti se encargaría de la gestión del equipo, lo que a su vez es el punto más llamativo y que deja más preguntas en el aire, ya que uno de los grandes valores de Sauber son las instalaciones de Hinwil, las cuales permiten construir un vehículo de Fórmula 1 de forma autosuficiente.

El sueño de Liberty Media de conseguir un piloto con bandera estadounidense podría hacerse realidad de la mano de Michael después de los últimos intentos fallidos con Santino Ferrucci o con Alexander Rossi, que curiosamente ahora compite en Indycar con Andretti y la figura elegida no sería otra que la de Colton Herta.

Aunque irónicamente, el piloto norteamericano que llegó a realizar dos temporadas en Europa durante su formación, y que ha luchado por el título de Indycar este mismo año, no está capacitado para pilotar en F1 según las reglas FIA, ya que no tiene los puntos suficientes en su superlicencia. (Con información de Car and Driver)