La sorpresiva y preocupante confirmación de Nadia Podoroska

Nadia Podoroska quedó hoy al margen y no participará del cuadro femenino del Masters 1000 de tenis de Indian Wells, en los Estados Unidos, por "molestias físicas". Aun cuando la organización del certamen no expuso concretamente las razones por las cuales la jugadora rosarina no intervendrá en el torneo, allegados confirmaron que desistió de jugar "por motivos físicos".

La Peque, número 36 en el ranking mundial de la WTA, tenía previsto debutar en el certamen californiano, que otorgará más de 9 millones de dólares en premios, frente a la egipcia Mayar Sheriff (72). La reemplazante de la tenista argentina será la brasileña Beatriz Haddad Maia (115).

De esta manera, Podoroska intentará recuperarse de la lesión que la aqueja para decir presente en el torneo de Buenos Aires, que se disputará en el Lawn Tennis Club de Palermo, dentro de un mes.