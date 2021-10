"Salí gritando": el crudo relato del hombre que halló muerto a Acero Cali

El deporte argentino se vio conmovido este domingo al conocerse la noticia de la muerte de Acero Cali, excampeón mundial de kickboxing, quien se encontraba en La Pampa y falleció por un infarto agudo de miocardio, según reveló la autopsia. Enrique Ricci, amigo suyo, fue quien lo halló sin vida en la habitación luego de la velada boxística que ambos presenciaron como integrantes de la empresa Chino Maidana Promotions.

En diálogo con Canal 9, Ricci comenzó relatando que "a las tres de la madrugada lo vi usando el celular", con total normalidad, y a la mañana siguiente se levantó a las 9 y lo vio "como si estuviera durmiendo intensamente. Nunca pude haber pensado que en ese momento estaba fallecido. Le dije 'buen día' y no me contestó. Pensé que estaba cansado, recién volvía de Miami, la camioneta, la ruta. Era una máquina de laburar, pensé que estaba cansado".

Después de desayunar, Ricci regresó a la habitación y todo seguía igual, pero hasta ahí no sospechó nada de lo que estaba pasando. "Subo a la pieza con un par de guantes que habían traído y le digo 'George, te están esperando'. Pero no lo miré, sólo dejé los guantes arriba de la cama y me fui. Al rato le mandé un mensaje preguntando si se había despertado, pero tampoco me contestó".

Como Cali seguía sin levantarse, allí su amigo decidió acercarse para ver si se encontraba bien. "Entro a la pieza para despertarlo para desayunar. Me acerco bien al lado de él como para zamarrearlo y despertarlo. Me acerqué y me di cuenta que algo estaba mal porque tenía un ojo cerrado y otro medio abierto. La verdad es que es una sensación que no la viví nunca y menos con un amigo. Cuando lo toco lo siento frío y salí gritando por los pasillos en busca de un médico. Llamaron a la ambulancia y a los dos minutos vino la policía".

Allí los profesionales constataron el deceso que impactó a todo el deporte argentino. "Siento un dolor muy grande. Hace 24 años que lo conozco, un tipo macanudo. Yo los había juntado a Marcos y a él. Yo le dije que bajara un cambio con los problemitas que tuvo de salud", cerró Ricci, visiblemente conmovido.