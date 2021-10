El contundente pedido de Mbappé si PSG no gana la Champions con Messi

El delantero francés Kylian Mbappé brindó una extensa entrevista a la radio RMC en la cual habló de varios temas relacionados con el Paris Saint-Germain, entre ellos lo que significó la llegada de Lionel Messi y qué pasará si el club, ahora que cuenta con el mejor del mundo, no gana la Champions League.

Entrevistado por el exfutbolista Jerome Rothen, Mbappé respondió varias consultas sobre el crack argentino y comenzó diciendo que "es un genio del fútbol, no tiene una reputación sobrevalorada. Desde el primer día, cuando lo veías sin ritmo competitivo porque había jugado la Copa América, veías su talento. Es una cosa increíble".

Luego se refirió a la Champions League y no tuvo reparo en reconocer que será una frustración no ganarla ahora que cuentan con el crack rosarino. "Si no la ganamos, luego no quiero que la gente nos diga 'vino Messi y no ganamos la Champions League'. Ha venido a deleitar a la gente", consideró al respecto, y agregó que "cuando marcó, el estadio se vino abajo", en referencia al tanto contra Manchester City, su primero con la camiseta del PSG.

Por otra parte, además de elogiar a Leo, cuando fue consultado sobre cuál es el jugador que más lo impresionó, Mbappé nombró a Cristiano Ronaldo como la figura en la que se inspiró "cuando era más joven".

"Al crecer, vas admirando a muchas más personas, incluso de otros deportes. De lo mejor que haya. Leí durante un buen tiempo la biografía de Michael Jordan", concluyó el joven delantero francés sobre las figuras que lo siguen inspirando pese a que hoy en día es él uno de los ídolos de los más chicos.