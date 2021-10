"¿Qué me dijiste la repu... madre?": el exabrupto en vivo de Horacio Pagani que se volvió viral en las redes

Luego del Superclásico entre River y Boca en el estadio Monumental, el club de Núñez quedó en la mira por la cantidad de gente que ingresó al estadio, ya que las tribunas lucieron con mucho más del 50 por ciento permitido, y en el canal de cable TyC Sports se produjo una tensa discusión sobre la situación sanitaria del país.

El periodista Juan Pablo Marrón hizo mención a que este domingo se registró el número más bajo de muertes por coronavirus del año, con 6 fallecidos, y su compañero Horacio Pagani lo cruzó intentando explicar que los domingos los números siempre son menores, y allí perdió los estribos.

Según Pagani, Marrón dijo que en el país no hay variante Delta, algo que no sucedió, pero insistió con eso y su compañero le pidió que no inventara cosas. "¿Qué me dijiste la repu... madre? ¿Qué dijiste?", comenzó a gritar el experimentado periodista.

Lejos de tranquilizarse, la tensión fue creciendo y Pagani siguió disparando: "Es un sinvergüenza. No te grabé, hijo de pu... Sos un sinvergüenza", mientras Gastón Recondo intentaba calmarlo.

Al finalizar el programa, con los ánimos ya calmados, Horacio Pagani le pidió disculpas a su compañero y a los televidentes por el exabrupto que rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales.