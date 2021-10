La exorbitante condición que puso Mike Tyson para pelear contra el youtuber Logan Paul

Mike Tyson, a los 55 años, sigue pensando en pelear. A fines de 2020, protagonizó una exhibición ante Roy Jones Junior en el Staples Center de Los Angeles, y la recaudación total, sorprendió a todos: 80 millones de dólares. Esa enorme cifra marca que el ex campeón sigue siendo un imán de dólares y en su horizonte apareció Logan Paul.

Iron Mike fue consultado al respecto y, lejos de achicarse, redobló la apuesta. "Sí. Lo haría, eso sería mucho dinero. Esas son las peleas que generan dinero. Esos tipos tienen 75 millones de personas viéndolos", expresó y puso una condición: "Podría con 100 millones de dólares, ellos harán cualquier cosa. No les importa que les den una paliza por 100 millones de dólares".

Para el ex campeón el rival más factible es Logan, debido a la diferencia de tamaño, por lo que se inclinó por encima de Jake. Maverick no ha tenido actividad desde la exhibición frente a Floyd Mayweather en junio, y reconoció que desde su entorno le recomiendan no hacerlo: "Mi abogado lo mencionó y me dijo: ‘No, Tyson te arrancará la cabeza, no tienes ninguna posibilidad’".

Luego de pelar con Money, Tyson habló maravillas de Logan y hasta dijo sentirse orgulloso: "Estoy orgulloso de ti, pateaste traseros, estoy orgulloso de ti. Todo el mundo habla de ti, eres el hombre. Peleaste ocho asaltos contra el mejor de todos los tiempos. Lo atrapaste con esos golpes". Por el momento son apenas rumores, pero el mundo del boxeo se frota las manos de solo imaginarlo.