El desopilante posteo de Neymar por la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram

WhatsApp, Facebook e Instagram dejaron de funcionar durante la tarde de este lunes y todos los usuarios reportaron las diferentes fallas en Twitter, la única que no se derrumbó. Y entre las millones de reacciones, apareció una de Neymar quien fue duramente criticado por la prensa francesa tras su actuación en la derrota del PSG ante Rennes.

El "10", lejos de aumentar la polémica, comparó su faena con la caída de las redes sociales y hasta nombró a Mark Zuckerberg, fundador y presidente de Facebook. "¿Solo el fin de semana de Zuck y el mío han salido mal o el de alguien más también?”, posteó en su cuenta oficial. En minutos, el tuit superó los 100 mil me gusta y también contó con más de cuatro mil respuestas.

El tuit llega un día después de la dura derrota, tropiezo por el que ha sido señalado por los medios franceses. "Está, en este otoño de 2021, lejos del jugador que fue hace cinco o seis años con el Barcelona o incluso en el PSG en el verano de 2020 y ocasionalmente el año pasado en la Champions. Es un joven cuyo estilo de vida nunca ha sido la principal preocupación", escribió L'Equipe.

El reconocido diario, además, lanzó el pasado domingo una encuesta en la que pregunta a los internautas seguidores del equipo si Neymar merece ser titular y la gran mayoría de los más de 27.000 participantes (67%) respondió negativamente. Mientras un 28% aún cree que sí, el 67% dice 'no' y el resto 'no sabe, no contesta", según la encuesta.