Allanan el Monumental para investigar si hubo incumplimiento del aforo en el Superclásico

La Justicia realiza un operativo en el Monumental en busca de pruebas para saber si se cumplió o no con el aforo del 50% permitido por las autoridades para el regreso del público tras la pandemia de coronavirus. El estadio de River fue habilitado para recibir a 36 mil espectadores pero desde la fiscalía calculan que alrededor de 50.000 fanáticos presenciaron el cotejo en Núñez.

Cámaras de seguridad, documentación y datos de los molinetes son los principales objetivos del personal de las fuerzas que intervienen en el allanamiento. Habrá que ver qué logran sacar en limpio y si River puede respaldar su postura de haberse ajustado a los reglamentos.

El propio club, en un informe interno que lleva la firma del gerente de Infraestructura, Rodrigo Pecollo, contabilizó que las personas asistentes al Monumental fueron 36.787, y la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Celsa Ramírez, labró un acta al final del partido en la que se dejó constancia de los ingresos al estadio y se abrió un expediente para comprobar si se incumplió el aforo autorizado.

Lammens avisó que aquellos clubes que no cumplieron con el aforo señalado no tendrán mayores sanciones, aunque las autoridades competentes podrían determinar la clausura del estadio. Eso, seguramente, no pasará pero en caso de que se compruebe que se superó la cantidad permitida de hinchas, el club una multa tenga que pagar una multa económica.