La decisión de Djokovic que mantiene en vilo al mundo del tenis

La relación entre Novak Djokovic y el Australian Open parece quebrada de cara a 2022. Es que el primer Grand Slam del año, si bien aún no lo confirmó, obligaría a los tenistas sin vacunar a realizar una cuarentena de 14 días mientras que a los que si lo están, harían vida libre. En la previa al inicio del Masters 1000 de París, el serbio no anduvo con vueltas y fue tajante al respecto.

"Voy a decidir si voy a Australia o no después de ver la declaración oficial de Tennis Australia. En este momento no tenemos ningún anuncio o declaración oficial. Así que hasta que no salga, no hablaré más de esto", expresó y agregó: "Cuando estén los requisitos oficiales para viajar a Australia y jugar en Australia, entonces, obviamente, veré qué hago".

De esa manera, el número 1 del mundo, estira su definición y mantiene en vilo a los fanáticos. Mientras tanto, afrontará un calendario cargado en el que buscará refrendar la posición de dominio en el circuito. "El número 1 y la Davis son mis objetivos", explicó. Para ello, saltará a París con esa doble misión. Ganar en el cuadro individual y tener buenas sensaciones en el doble junto a Krajinovic.

"Ha sido un año con éxito, pero agotador. He tenido que lidiar con varias cosas, dentro y fuera de la pista, y con el periodo previo al Grand Slam y Golden Slam. Con los años he aprendido a aceptar las derrotas y las veo como una oportunidad para crecer", cerró.