El inesperado bombazo sobre Sergio Ramos que estremece París

Sergio Ramos sigue sin poder debutar con el PSG y en Francia la paciencia comienza a terminarse. En las últimas horas, un artículo publicado por el reconocido diario Le Parisien, apunta que el club parisino no descarta una posible rescisión del contrato del camero dadas las dificultades que está teniendo el ex Real Madrid para volver a competir al máximo nivel.

"La confianza que algunos depositaron en el defensa en el momento de su fichaje, o incluso tras su lesión unas semanas después, ya no es inquebrantable hoy. Tanto es así que la opción de la rescisión de contrato, aunque no está en la agenda del día, ya no es ciencia ficción, habiendo el PSG asimilado el hecho de que pudo haberse equivocado en su elección", afirma el citado medio.

Ramos fue presentado el pasado 14 de julio en París tras una salida complicada del Real Madrid, en donde el presidente Florentino Pérez no quiso renovarle el contrato con las exigencias del defensor. Su último partido oficial fue el pasado 5 de mayo, por la revancha de semifinales de la Champions League contra el Chelsea, en una primera mitad de año plagada de lesiones.

Mauricio Pochettino, le restó trascendencia a los problemas en el sóleo del español. El propio club emitió un comunicado recientemente para anunciar que el periodo de recuperación del español se alargaría todavía unos días más. En principio, estaba previsto que empezara a entrenarse con el resto de sus compañeros esta misma semana.