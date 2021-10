Turismo Carretera: la bomba sobre Guillermo Ortelli que sacude al automovilismo argentino

Hace varias temporadas que Guillermo Ortelli no consigue recuperar protagonismo dentro del Turismo Carretera. El ídolo máximo de Chevrolet pasó por diferentes equipos y en todos le costó ser competitivo y pelear, al menos, por podios. Este viernes, en la previa de la fecha de Viedma, el de Salto sorprendió a todos al expresar que analiza dejar el automovilismo a final de año.

Luego de pasar por el Dole Racing y el LCA Racing, el siete veces campeón de la categoría más popular regresó al JP Carrera donde al parecer colgará los guantes. En una entrevista realizada por el sitio Campeones, Ortelli dejó en claro que es la primera vez que piensa en su retiro y la decisión está muy cerca de tomarla.

"Estoy evaluando mi decisión de seguir. De hacerlo será en el JP, pero me empezó a surgir la posibilidad de dejar. Siempre dije que el día que eso me ocurra, me iba a bajar y me voy a tomar un tiempito para analizarlo. Viniendo solo de una carrera, lo pensé y luego hablé con Gustavo Lema (propietario del equipo) para comentarle mis dudas", contó.

Y agregó: "Estoy feliz con lo que hice en el Turismo Carretera y con la tranquilidad que siempre di todo. Me gusta cerrar una etapa y abrir otra, pero seguramente voy a estar ligado a la actividad. Siempre dije que el automovilismo me dio mucho y si puedo darle un poquito de todo eso, lo voy a hacer".

Ortelli debutó el 10 de septiembre de 1994, como invitado de Fabián Acuña, y ganó esa competencia con un Ford. A partir de ahí han transcurrido 404 carreras, con 7 títulos (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016), 32 victorias en finales, 92 triunfos en series y 32 pole positions.

Video: Campeones.