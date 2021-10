"¡Qué triste!": las duras portadas de la prensa española tras otra derrota del Barcelona

El Barcelona de Ronald Koeman perdió el invicto en La Liga de España al caer ante el Atlético de Madrid de Diego Simeone, en un partido en el que Luis Suárez fue figura y hasta chicaneó al DT neerlandés, quien lo limpió del Blaugrana y ahora lo sufre como rival.

Este domingo, la prensa deportiva española puso el foco tanto en la victoria del Colchonero como en la derrota del Culé, que si bien fue la primera en el torneo doméstico, es una más luego de los reveses sufridos en Champions League, todo sumado a un rendimiento que no convence y que tiene a Koeman en la mira pese al respaldo público del presidente Joan Laporta.

"¡Qué triste!", tituló el diario catalán Sport, quizá la portada más dura de todas contra el Blaugrana. "Un Barça sin recursos ofensivos y con grandes errores en defensa no pudo competir en el Wanda", destacó el citado medio, agregando que "el equipo de Koeman tuvo actitud, dominó al Atlético, pero no tuvo gol".

La portada del diario Sport.

Mundo Deportivo, otro de los diarios de la Ciudad Condal, tituló "manda el gol", haciendo alusión a que la superioridad en el juego no sirve de nada si no se concreta en el arco rival. "Piqué admitió el problema: 'Podríamos estar tres horas jugando que no meteríamos uno'", cerró el medio, citando al capitán.

La portada de Mundo Deportivo.

"Desconcierto", tituló el diario L'Esportiu, editado en catalán, agregando que "un Barça de perfil bajo se hunde con muy poco en el Wanda horas después de que Laporta deje perplejos a todos ratificando a Koeman".

La portada de L'Esportiu.

En Madrid, los principales diarios de la capital española pusieron el foco en el triunfo del equipo de Diego Simeone. Así, Marca tituló "sin piedad", destacando que "los azulgrana estuvieron mal en defensa y repiten partido sin marcar".

La portada de Marca.

As, por su parte, eligió titular "Suárez de la puntilla", en alusión al goleador uruguayo y al triunfo que los puso como líderes del torneo, agregando que "el Barça sigue cuesta abajo, pero Laporta ratifica a Koeman".