A qué hora y cómo ver en vivo al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, la NBA y más

El Atlético de Madrid del entrenador argentino Diego Simeone quiere aprovechar los empates de Real Madrid y Sevilla para subirse a la cima de La Liga de España, para lo cual tendrá que ganar en su visita al Levante.

Además, en Italia, el Napoli recibe al Bologna buscando volver a la victoria para ser líder de la Serie A junto al Milan. El cierre de la jornada tendrá mucha actividad en la NBA.

La agenda completa

La Liga

14:00 Celta de Vigo vs Real Sociedad ESPN 3

15:00 Granada vs Getafe ESPN Extra

16:30 Levante vs Atlético de Madrid DIRECTV SPORTS / 1610

Serie A

15:45 Napoli vs Bologna ESPN 2

NBA

20:00 Philadelphia 76ers vs Detroit Pistons NBA LEAGUE PASS

20:00 Washington Wizards vs Atlanta Hawks NBA LEAGUE PASS

21:00 Chicago Bulls vs New York Knicks NBA LEAGUE PASS

21:00 Houston Rockets vs Utah Jazz NBA LEAGUE PASS

21:30 Dallas vs San Antonio Spurs NBA LEAGUE PASS

23:00 Golden State Warriors vs Grizzlies NBA LEAGUE PASS