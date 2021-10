Atlético no pudo con el Levante y dejó pasar una inmejorable chance

Levante y Atlético de Madrid igualaron este jueves en un encuentro intenso en el que el equipo madrileño se adelantó dos veces en el marcador con tantos del francés Antoine Griezmann y el brasileño Matheus Cunhas, pero el conjunto local neutralizó esos goles con sendos tantos de penales del macedonio Enis Bardhi.

La constancia del Levante pudo con la superioridad del Atlético con el balón, ya que los locales fueron de menos a más y los visitantes de más a menos. Mientras en la primera mitad el equipo de Simeone se adueñó del balón con la complicidad del Levante, en el segundo periodo el equipo local niveló las fuerzas y llegó más a la meta de Jan Oblak, aunque fue Cunha quien adelantó al equipo madrileño en el marcador.

? Final con tablas en el marcador. pic.twitter.com/t1eqqPLRuY — Atlético de Madrid (@Atleti) October 28, 2021

El encuentro dio comienzo con un control absoluto por parte del equipo madrileño, que se hizo con el balón y fue capaz de jugarlo casi siempre en campo contrario ante un Levante agazapado en su parcela, con las líneas juntas y sin apenas opción de salir a la contra. Fruto de ese dominio fue el gol de Griezmann en un remate de cabeza tras una jugada iniciada por él mismo y en la que marcó desde muy cerca.

No reaccionó el Levante y el partido mantuvo la misma dinámica, aunque el fútbol del equipo de Diego Simeone no estuvo acompañado de la creación de ocasiones de peligro. Hasta el minuto 17 no llegó el balón al área de Oblak, pero a partir de entonces, y aunque no cambiara la dinámica del juego, manejado en todo momento por el equipo visitante, los hombres de Javi Pereira fueron capaces de llegar en transiciones rápidas a la portería del rival.

Estas acciones estuvieron acompañadas de alguna ocasión a balón parado y a medida que el encuentro se acercaba al descanso, la superioridad atlética menguó. Tras un córner, cuando el Atlético podía iniciar la contra, el Levante recuperó el balón y Luis Suárez derribó a Rubén Vezo. Penal que Bardhi transformó, lo que llevó el partido al descanso con las fuerzas niveladas.

Salió muy motivado el Levante tras el descanso ante un Atlético que presentaba muchas dudas en su retaguardia, lo que propiciaba que el equipo valenciano encontrara huecos para crearle problemas. El partido no se parecía en nada al del primer tiempo. El Levante mandaba y el Atlético no pasaba e manejar el balón, pero sin capaz de tener mordiente ante la meta rival.

Entraron los argentinos Rodrigo de Paul y Ángel Correa por Luis Suárez y el mexicano Héctor Herrera para tratar de que su equipo recuperara el control del juego. La entrada del brasileño Renan Lodi por un central, Mario Hermoso, fue un nuevo signo por parte de Simeone de querer reactivar al Atlético con una línea de cuatro en defensa. Matheus Cunha dio ventaja a su equipo, pero un penal por mano dentro del área de Lodi a cuatro minutos del final permitió a Bardhi nivelar el encuentro y plasmar en el marcador la igualdad de fuerzas de un partido muy competido.

