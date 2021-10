Nueva información sobre la salud de Julio Falcioni

Tras el día libre del martes, el plantel de Independiente volvió a los entrenamientos luego de la victoria del lunes frente a Unión por 1-0 en Avellaneda y ya piensa en el partido ante Newell's, que se jugará el domingo a las 18 en Rosario. El duelo ante el Tatengue no tuvo presente a Julio Falcioni por un principio de neumonía y aún no se sabe si viajará.

Este miércoles, el Emperador se ausentó en la práctica por recomendación del médico, quien le había dado 72 horas de descanso. La idea sería que este jueves tampoco esté presente en Villa Domínico, para no apurar su evolución. Si bien su cuadro es leve, por el momento se encuentra descansando en su casa. Si no está para regresar en el próximo entrenamiento, van a recomendarle que no viaje a Rosario. No obstante, por su manera de ser y vivir el fútbol, no descarta que pueda llegar a insistir y querer ir sobre la hora para acompañar a sus dirigidos.