"El Kun lo hizo": la amenaza a Courtois que Agüero cumplió y se hizo viral de la mano de Ibai Llanos

El streamer español Ibai Llanos sigue haciendo de las suyas junto a las principales estrellas del fútbol mundial y en las últimas horas convirtió en un fenómeno viral un breve video de un cruce entre el delantero del Barcelona, Sergio Agüero, y el arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, con una amenaza del argentino que se terminó cumpliendo.

A mediados de 2020, mientras muchos países del mundo continuaban en cuarentena estricta por la pandemia de covid-19, se hizo popular el juego Among Us e Ibai aprovechó para jugarlo en línea con varios jugadores. En una de esas partidas se dio un cruce muy particular que el streamer español volvió a sacar a la luz.

Ambos jugadores de fútbol se acusaron de mentirosos, hasta el punto que el arquero le disparó al delantero: "Tú sabes mentir muy bien, si siempre te caes al área y te pitan penalti", lo acusó.

Sergio Agüero pareció tomarse con calma las declaraciones, pero rápidamente respondió mientras Ibai se moría de risa. "Escuchame, bobo, gilipollas. No me hagas calentar que cuando juegue en contra te meto un gol, eh, y te lo grito en la cara", prometió el Kun con una sonrisa en la cara.

Finalmente, este domingo se dio el cruce en la cancha entre el goleador argentino y el arquero belga, y el Kun cumplió con su amenaza al marcarle el gol del descuento del Barcelona, que de todas maneras terminó perdiendo por 2 a 1 ante el Real Madrid.