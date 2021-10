Chilavert contra Bruno Pont: "Que lindo es hacer el amor con una mujer y no con un trava"

El periodista y relator Julio Pont usó su cuenta de Twitter para realizar una encuesta en la que buscaba elegir al máximo referente del fútbol paraguayo. En dicha encuesta se encontraban varias glorias del fútbol Guaraní como José Luis Chilavert, Roque Santa Cruz, Julio Romero y Salvador Cabañas.

Al parecer, la encuesta no le resultó muy simpática al ex arquero de Vélez Sarsfield y este le respondió en la red social del pajarito: "Sr Bruno Pont haga todas las encuestas que quiera, el pueblo Paraguayo me ama porque sabe que nunca fui traidor pero que lindo es hacer el amor con una mujer y No con un trava. Saludos", escribió Chila.

Al parecer la guerra viene desde hace tiempo y todo indica que seguirá. Veremos.