Argentina XV consiguió un triunfo aplastante en su debut en el Américas Pacific Challenge

El seleccionado argentino Argentina XV apabulló esta tarde al combinado Paraguay A por 146 a 7, en su debut en el torneo Américas Pacific Challenge 2021 de rugby, que se lleva a cabo en Montevideo.

Pasó el debut del equipo dirigido por Ignacio Fernández Lobbe en el Americas Pacific Challenge ante Paraguay A.



Es tiempo de descansar y pensar en Uruguay A, el próximo rival (sábado 18:30 h)



El encuentro se llevó a cabo en el estadio Charrúa, de Montevideo, con un arrasador dominio del conjunto argentino que conquistó 22 tries. Previamente, en el mismo escenario, el combinado de Brasil A derrotó a Estados Unidos Selects por 33 a 20.



El partido correspondió a la segunda fecha y para el equipo argentino fue su debutó ya que en la primera fecha no jugó con Estados Unidos Selects, porque los norteamericanos no pudieron llegar a tiempo a Montevideo. Ese partido se dio por empatado.



El sábado próximo se disputará la tercera y última fecha del torneo con los siguientes encuentros: Argentina XV - Uruguay A, Brasil A - Paraguay A y Chile - Estados Unidos Selects.



El seleccionado argentino formó de la siguiente manera: Gerónimo Prisciantelli; Martín Bogado, Tomás Cubilla (capitán), Santiago Mare y Juan Pablo Castro; Martín Elías y Joaquín Pellandini; Conrado Roura, Jerónimo Gómez Vara y Santiago Grondona; Rodrigo Fernández Criado y Pedro Rubiolo; Juan Pablo Zeiss, Ignacio Ruiz y Rodrigo Martínez.



Ingresaron Mariano Muntaner, Nicolás Revol Pitt, Javier Coronel, Lucio Anconetani, Bautista Pedemonte, Rafael Iriarte, Tomás Suárez Folch y Francisco Pisani Caride.



Los tries de Argentina XV, dirigidos por Juan Fernández Lobbe, fueron marcados por: Ignacio Ruiz (4), Gerónimo Prisciantelli (4), Francisco Pisani Caride (2), Martín Bogado (2), Jerónimo Gómez Vara (2), Juan Pablo Castro (2), Conrado Roura (2), Santiago Mare (1), Joaqín Pellandini (1), Juan Pablo Zeiss (1) y Tomás Suárez Folch (1).



Martín Elías sumó diez conversiones y Suarez Folch ocho, en tanto que el único try del combinado paraguayo fue conquistado por Elías Torres y convertido por Gonzalo Villalba.