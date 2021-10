La cruda sentencia de Thierry Henry sobre el presente de Messi en el PSG

El presente de Lionel Messi en el PSG tiene altibajos. En la Champions League ha sido determinante, pero en la Ligue 1 no ha conseguido marcar diferencias y hasta el momento no pudo marcar. El pasado domingo tuvo un rendimiento discreto y Thierry Henry, compañero del argentino en Barcelona, realizó un crudo análisis al respecto.

"Está aislado, toca menos el balón. No diría que está triste, pero está aislado. Yo lo prefiero en el centro. Yo lo estoy pasando mal. En el eje, puede dar ritmo. Tenemos que encontrar algo para que ellos (Messi, Mbappé y Neymar) jueguen juntos", sostuvo en diálogo con Amazon.

Y continuó: "No creo que pueda marcar la diferencia desde la derecha, aunque no tengo los datos exactos a nivel táctico. No puede tener un impacto. Participa con menos frecuencia. Messi no habla mucho, habla con el balón. Por ahora, es el equipo de Kylian (Mbappé). Es especialmente Kylian quien lo hace brillar. La pelota va más hacia Kylian".

"En algún momento tiene que haber un solo director, de lo contrario no se puede tocar al mismo ritmo. Y en este equipo, hay demasiados conductores", cerró la estrella de Francia y le tiró la pelota a Mauricio Pochettino que, hasta el momento, no logró que esas piezas claves puedan engranar y que su sistema de juega sea todavía más peligroso.