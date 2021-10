"Me llamó Salma Hayek": la inesperada revelación de un futbolista de un histórico club europeo

El mexicano Edson Álvarez, de 24 años, es uno de los futbolistas con más proyección de su país y también de su club, el Ajax de la primera división de los Países Bajos, y en las últimas horas hizo una revelación que sorprendió a todos al contar que recibió un llamado personal de la actriz Salma Hayek.

Sucede que la estrella de Hollywood está en pareja con François Pinault, el multimillonario propietario del Rennes de la Ligue 1 francesa, quien intentó a toda costa incorporarlo y como último recurso apeló a esa estrategia.

"Sí, es cierto. Me llamó con la excusa de que es una conocida compatriota mexicana y trató de persuadirme para que fuera a Francia", reveló Álvarez.

Edson Álvarez, a la derecha, junto a Ryan Gravenberch y Sebastien Haller. (Foto: EFE)

Además, el futbolista aseguró que el llamado de la actriz "me sorprendió y me halagó, pero mi elección por el Ajax era segura y se lo expliqué. Al final no tuve dudas", por lo que continúa firme en el club neerlandés.

El defensor mexicano ya ha tenido ofertas de otras ligas más fuertes como la Serie A y la Ligue 1, sin embargo prefiere continuar en el club de Ámsterdam para afianzarse lo más que pueda a nivel europeo antes de pegar el salto a otra liga más competitiva.

"Quiero jugar en la UEFA Champions League contra equipos muy grandes. Todavía tengo mucho que demostrar", concluyó Álvarez sobre los objetivos que persigue con su actual club.