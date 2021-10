¿Palo para Ronald Koeman? La frase de Carlo Ancelotti que encendió el cruce entre Barcelona y Real Madrid

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afronta el clásico de este domingo ante Barcelona en el Camp Nou con el "miedo" como "buena sensación" antes de un partido de esa envergadura.

Puesto en contexto, el italiano explicó de la siguiente manera el estado emocional de su equipo en la previa del partido: "Es bueno tener miedo, porque si no puedes ir a jugar creyendo que es un gato y te enfrentas a un león". "El miedo es algo que aparece antes de un partido, después de un entrenamiento y crees que el equipo no está bien. Es algo constante. Es una buena sensación, no hablo de estar aterrorizado. Hay cosas peores en la vida que perder un partido", relativizó Ancelotti en una rueda de prensa.

Un rato antes, su colega de Barcelona, el neerlandés Ronald Koeman, había asegurado, también en conferencia de prensa, que no siente miedo por enfrentar al Madrid con la intención de mostrar su confianza hacia el equipo, por lo que las palabras de Ancelotti adquieren un valor especial.

Los datos del clásico entre Barcelona y Real Madrid

Barcelona, séptimo en LaLiga con 15 puntos, llega de un ajustado triunfo en casa ante Dinamo Kiev de Ucrania (1-0) por la Champions League y el Real Madrid -tercero con 17-, de golear en su visita al Shakthar Donetsk (5-0) del mismo país.

El primer clásico de la era post Messi, que tiene a Sergio "Kun" Agüero entre los convocados del club culé, se jugará el domingo desde las 11:15 de la Argentina con transmisión de ESPN y la plataforma Star+.