La contundente respuesta del Cholo Simeone sobre el Mundial cada dos años

A Diego Simeone le consultaron en conferencia de prensa sobre el proyecto de la FIFA para realizar el Mundial cada dos años y, luego de contrastar las posiciones de los jugadores y de los entrenadores, dejó una contundente frase.

"Se puede opinar, se puede reclamar, se puede protestar, pero la televisión manda, el dinero manda, las empresas crecen y los clubes y las selecciones necesitan dinero".

"De jugador me habría gustado jugar todos los Mundiales año tras año, porque es apasionante, especial, diferente y muy bonito", reconoció el Cholo. Aunque después, puso énfasis en su rol actual como DT: "De la parte de entrenador, es normal que queremos tener los jugadores nosotros. Esta temporada hay un montón de parones".

Luego, Simeone resaltó: "Por más que uno pueda opinar sobre las situaciones que se proponen, la decisión final no corre de parte ni de los entrenadores ni de los jugadores. Me pongo en el lugar del futbolista de selección y yo quería ir siempre a jugar con mi selección. Es muy difícil decirle 'no' a tu selección".

Así, en última instancia lanzó con contundencia: "Se puede opinar, se puede reclamar, se puede protestar, pero la televisión manda, el dinero manda, las empresas crecen y los clubes y las selecciones necesitan dinero. Y nosotros estamos en el medio, donde puedes reclamar, opinar, protestar, pero al final la vida es la que es para todos".