La revelación del Cuti Romero que conmueve al fútbol argentino

Cristian Romero, o simplemente el Cuti, irrumpió en la Selección argentina y en poco tiempo se ganó un lugar importante en el equipo de Lionel Scaloni. El actual futbolista del Tottenham llegó en silencio y se consolidó en la zaga central con Nicolás Otamendi. Este viernes, en diálogo con ESPN, el futbolista reveló duros detalles de su carrera deportiva y destrozó a Belgrano.

"Cuando me hago ese segundo para pensar o me encierro solo en casa pienso en lo que he logrado y hasta se me cae una lágrima. En Argentina quería abandonar al fútbol, no pensaba conseguir todo esto", expresó sorpresivamente y atacó a la dirigencia del Pirata: "Que a mis 17 años los propios dirigentes del club me tiren tanta mierda ha sido fuerte".

Y continuó: "El director deportivo del momento me dijo cuando vine al Genoa que a los tres meses iba a volver a buscar trabajo acá (en Córdoba). Esas palabras te quedan porque era el club al que soñaba llegar y jugar. No se me pudo dar, pero hoy disfruto donde estoy y lo que estoy logrando. Pienso en el futuro, no en el pasado".

"Fueron momentos incómodos y un poco duros. Fue todo muy raro, un poco largo. Yo no jugaba, me quería ir y nunca entendí el porqué. Hasta el día de hoy me lo pregunto, pero son cosas que quedan en el pasado. No necesito la disculpa de nadie porque son cosas que agradezco que hayan pasado porque me hicieron más fuerte de la cabeza y madurar más rápido", reflexionó.

De Paul, Messi, Romero y Paredes.

Además habló de su presente en la Selección: "Me tocó estar en la Selección en el mejor momento de mi carrera. Compartir plantel con los mejores jugadores del mundo te hace aprender y crecer muchísimo", y explicó el motivo de su reacción luego del penal que escapó Yotún en el partido con Perú: "Son cosas del partido. Se dijo algo en el primer tiempo y en el segundo".

"Pero nada, no lo hicimos con ninguna intención de faltarle el respeto a nadie, son cosas que pasan en el fútbol. Se hizo viral y muchos dijeron que le faltamos el respeto a Perú, pero no tiene nada que ver lo que pasó en la cancha con algo externo. Es algo que salió en el momento y queda ahí", cerró.