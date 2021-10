La cruda confesión de Patrice Evra que estremece al mundo del fútbol

Patrice Evra conmovió al mundo del fútbol tras revelar que, a los 13 años, fue abusado sexualmente por un profesor que le ofreció una habitación libre dentro de su casa para que le fuera más sencillo asistir al colegio. En la presentación de su autobiografía habló desde el corazón y sorprendió a todos con su crudo relato.

"No me avergüenzo cuando reconozco que me sentí como un cobarde durante muchos años por no hablar del tema. Era algo que me oprimía el pecho. Pero esto no lo hago (hablar del tema) por mí, sino por los niños. No quiero que nadie se sienta avergonzado por vivir algo así", reveló el exlateral del Manchester United y Juventus, entre otros, en una entrevista concedida a The Times.

Relató cómo su maestro intentaba tocarlo cuando pensaba que iba a dormir y que lo empujaba y lo golpeaba. Asimismo, agregó que el profesor se "excitaba sexualmente" y se "tocaba a sí mismo" mientras intentaba quitarle la ropa. Evra no ha querido hablar del tema hasta ahora, pero recordó que, cuando su carrera como futbolista empezaba a despegar, la policía contacto con él.

Admitió que la policía lo citó a declarar durante la investigación judicial hacia el docente, pero que decidió no referirse a aquellos estremecedores momentos, y es por ello que alienta a toda persona que padece o padeció de algo así que se anime a hablar: "Si eres un niño, lees esto y están abusando de ti, no tengas miedo: cuéntalo. No te avergüences, porque no hay vergüenza. Lidia con la situación hablando sobre lo que está sucediendo", señaló.

"Cuando se acababan las clases y me tocaba dormir allí, se me hacía un nudo en el estómago. Después de varios meses, el profesor empezó a cansarse de todo. Yo era un luchador y no cedí. Ni siquiera me preguntó por qué me quería ir: lo sabía", recordó y confesó que a sus 40 años pudo contárselo a su madre: "Evidentemente se quedó muy impactada".

Ronaldo y Evra en Manchester.

"Una madre no espera escuchar esas cosas de su propio hijo. Solo se lo he dicho ahora, que tengo 40 años. Fue un gran shock para ella, que se enfadó mucho. Fue un momento difícil para mí y todavía no se le conté a algunos de mis hermanos y hermanas, o a amigos cercanos”, continuó.

Por último, contó que nunca se le cruzó por la cabeza comenzar acciones legales contra el docente, pero su madre, además de pedirle que no publique su libro, fue muy contundente al respecto: "Lo primero que mi madre me dijo es que si no lo hacía, ella lo haría, que si estaba todavía vivo ella lo iba a matar". Durísimo.