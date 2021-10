El gigante europeo que rechazó a Mauro Icardi por "temor" a Wanda Nara

Pasan los días y Mauro Icardi sigue en boca de todos. Su conflicto con Wanda Nara se transformó en tema central y desde España revelaron que por culpa de su "entorno peligroso", el Real Madrid desistió de ficharlo en 2018, el año de la salida de Cristiano. Según Marca, los directivos merengues lo querían para que compita con Karim Benzema y finalmente la negociación se cayó.

En ese entonces, el capitán del Inter de Milán atravesaba sus dos mejores temporadas en el Neroazzurro con 26 y 29 goles en los cursos 2016/17 y 2017/18. El punta anotó 121 goles con la camiseta del club italiano, pero diferentes conflictos lo alejaron de la hinchada y el consejero deportivo del club, Giuseppe Marotta, lo apartó del proyecto del club y se marchó al PSG.

Desde las oficinas del Estadio Santiago Bernabéu daban cuenta de la imposibilidad del traspaso porque Nara tenía una alta exposición pública en la televisión italiana y se pronunciaba por el "juego del Inter" o criticaba a "entrenadores y dirigentes cuando su marido pasaba por problemas dentro del club".

"No podemos fichar a ese jugador y no es por su culpa", pronunciaron desde las entrañas del Madrid, institución que decidió borrar su nombre como un posible refuerzo de la institución, que buscaba un relevo para Karim Benzema. "No gustaba su entorno y la exposición pública del futbolista y su mujer", remató el artículo.