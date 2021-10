Mansur hizo su trabajo y en Godoy Cruz no habrá lista opositora

Todo indica que Carlos Andrés Nicosia y la lista que se había conformado bajo la denominación de Renovación Bodeguera no será parte de las próximas elecciones presidenciales en el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba.

"Hicimos uso del espacio al diálogo", explicaron desde Renovación Bodeguera, por el cual el oficialismo, comandado por José Eduardo Mansur no tendrá oposición.

De este modo, el proceso comandado por Mansur, seguramente para un nuevo periodo como vicepresidente de la institución, estará acompañado, o al menos en la teoría eso parece, de Nicosia y compañía.

Esta claro que el diálogo y el consenso nunca ha sido muy amigo de Mansur. Por esto, llama poderosamente la atención que la lista denominada Renovación Bodeguera diera marcha atrás en sus pretensiones, cuando uno de los principales puntales que manifestaba era, justamente, la falta de democracia y consenso a la hora de tomar decisiones por calle Balcarce.

Diego Santonocito formó parte de Renovación Bodeguera y ante la decisión de la cúpula se manifestó, oponiéndose a una especie de "alianza" con el oficialismo al que tanto criticaron.

La carta de Santonocito

Buen día, yo no trancé.

En el 2005 , 2009, 2013 y 2017 y 2021 trabajé y dejé mi vida de lado para que en el club haya una oposición seria y responsable que permita que la democracia exista en el club. Los 5 ciclos fueron casi idénticos en proceso y desenlace con un común denominador y creo que saben cual es. La verdad que no sirvo para dejar el corazón, mis ideales, mi educación, mis valores y el amor de lado para "hacer política".

Mas de 43 años sin elecciones en el club y van a ser 47, 16 años de soberbia, de atropello, de mal trato, de amenazas, suspensiones y demás cosas que hasta el día de hoy pasan y seguirán pasando. Todo esto me hace decir NO!, por nada del mundo. Prefiero perder con la cabeza arriba , sin dejar de lado ningún ideal y mis valores antes que mostrarme al lado de alguien que es totalmente antónimo a mi esencia. Tendrán que soportar decisiones que los hagan cómplices de su forma de ser y donde tengan que mirar para el costado. La agrupación ya está vista como cómplice en el aumento de la cuota; ayer mismo me dijeron que este aumento es porque nosotros tranzamos con el oficialismo y como esto que pasó van haber muchas otras decisiones de las cuales no hay vuelta atrás.

Ceder antes de tener el padrón en la mano, sin saber cuándo serán las elecciones, sabiendo que está más sucio que una papa el presidente y de lo corrupto que es, para pedirle puestos por miedo a quedarnos sin nada para mi es inconcebible.

Me siento desilusionado, abatido, sin ganas de más nada, con un dolor muy grande sabiendo que lo que siento y pienso es una utopía. Creo y se que tenemos muchísimas capacidades que menos preciamos. Yo no voy a ser cómplice, ni me voy a callar más nada. Era el momento de cambiar la historia del club pero sólo es imposible.