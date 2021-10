Facundo Ardusso fue contundente respecto a la llegada de Toyota al Turismo Carretera

El piloto santafesino Facundo Ardusso, actual puntero de la Copa de Oro de la temporada 2021 del Turismo Carretera, aseguró que la incorporación de Toyota a la categoría a partir del próximo año "hará evolucionar a todo el automovilismo nacional".



En diálogo con Télam, Ardusso indicó también que la presencia de la marca japonesa en la categoría más popular de la Argentina "elevará la vara y obligará al resto a ser mejores"; y respecto de la definición del actual campeonato se mostró "optimista", aunque aclaró que debe "encontrar un equilibrio" en el rendimiento de su Chevrolet para "ser más competitivos" y aspirar a la corona.



"Para mí la incorporación de Toyota al TC es una noticia importante y positiva para todos, porque hará evolucionar al automovilismo nacional y elevará la vara de la competencia", señaló Ardusso en entrevista con esta agencia.



Y agregó: "Toyota será también una motivación para las otras marcas (Ford, Chevrolet, Torino y Dodge, las cuatro históricas de la categoría), habrá que trabajar para dar la pelea".



Respecto de la definición de la Copa de Oro del certamen 2021, en la que marcha primero con el Chevy del JP Carrera, el piloto de Las Parejas dijo: "Nos falta encontrar un equilibrio para ser competitivos, esa es nuestra debilidad. Pero estamos con mucha confianza" de cara a la competencia en Viedma.



Ardusso ganó tres oportunidades en el trazado rionegrino, que será escenario de la próxima carrera del TC el domingo 31.



El "Flaco" de Las Parejas, de 33 años (nació el 24 de junio de 1988), encabeza las posiciones de la Copa de Oro con 74 puntos, y detrás se ubican el entrerriano Mariano Werner (Ford), 73, y el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet), 72.



Pero el reglamento del TC estipula como requisito que para que un piloto alcance el título, además de encabezar las posiciones deberá adjudicarse al menos una competencia, y hasta ahora Ardusso no pudo cumplir con esa exigencia.



"Estamos trabajando mucho sobre el auto", advirtió el piloto. El chasis lo atiende Alcides Piatti y el motor, Ezequiel Giustozzi.



"En Viedma gané tres veces. En 2015 con Dodge, y en 2019 y 2020 con Torino. Es un circuito que me cae muy bien", indicó.



Ardusso ganó ocho competencias en el TC y fue subcampeón en 2017 (debutó en la categoría en febrero de 2013). También se consagró bicampeón del Súper TC2000 con Renault Fluence. Para esta temporada, su primera con Chevrolet, se había puesto el objetivo de clasificar a la Copa de Oro, algo que ya cumplió.



"Pero ahora que ya estamos ahí no queremos conformarnos con eso solo. Vamos a pelear hasta el final con todas nuestras herramientas y la capacidad técnica del equipo", indicó.



Además del automovilismo, Ardusso supo incursionar en el fútbol como un prometedor "enganche"; cuando colgó los botines se puso a trabajar a destajo para que su querido club, Sportivo Atlético Las Parejas (en el que su abuelo, primero, y su padre, después, fueron presidentes), continuara creciendo.



Hoy, Ardusso continúa el legado familiar y ocupa el cargo de vicepresidente: "Tenemos más de diez disciplinas para los cuatro mil socios. Se practica fútbol, básquetbol, hockey sobre césped, tenis, fútbol de salón y tenis, entre varias otras", señaló.



Y concluyó: "Es un cable a tierra. El automovilismo me mantiene muy ocupado los fines de semana y el club es mi vía de escape, además de hacerme bien ayudar a crecer a una institución que le brinda sus instalaciones a la comunidad de Las Parejas".