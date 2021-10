El desgarrador testimonio de Simone Biles sobre la dura crisis que atraviesa

La gimnasta estadounidense Simone Biles, rompió en llanto y aseguró que no se siente lista para volver a realizar las acrobacias que la llevaron a convertirse en una estrella internacional durante los Juegos Olímpicos de Río 2016 y que en Tokio 2020 no pudo mostrar debido a consecuencias mentales por los abusos del médico Larry Nassar.

"Hacer algo que he hecho desde siempre y no ser capaz de hacerlo por todo lo que estoy atravesando es muy loco. Amo tanto el deporte, pero es horrible, lo siento", dijo en el programa Today y agregó: "No creo que la gente entienda la magnitud de lo que estoy pasando, pero por muchos años he pasado por todo lo que se me ha puesto en frente y estoy muy orgullosa de mí misma".

"Estoy feliz de poder ser una líder de las sobrevivientes y darles coraje para que todas hablen, estoy muy feliz de ser una voz para ellas. Pero pasamos por nuestras propias cosas, es duro, pero los trucos volverán cuando regrese, pero aún tengo miedo de hacer gimnasia", sentenció la ganadora de cuatro medallas de oro en Río 2016.

Cabe recordar que Simone Biles es una de la víctimas de abuso sexual del médico Larry Nassar, quien cumple una sentencia de cadena perpetúa por agresiones sexuales a más de 250 gimnastas. En septiembre, había brindado una entrevista a New York Magazine en la que contó que hace años que asiste a terapia para lidiar con las secuelas de aquellos abusos.

En ese diálogo con New York Magazine, había admitido que le era imposible alejarse de la gimnasia ya que lleva toda su vida dedicada a ella. A su vez, había dejado en claro que los daños que padece no tenían una fecha de solución como puede ocurrir en el caso de una lesión física: “Esto probablemente será algo en lo que trabajaré durante 20 años”.