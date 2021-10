A qué hora y cómo ver en vivo a los argentinos Campazzo, Deck y Bolmaro en la NBA

La agenda de los televisados para este miércoles viene bien cargada, con varios partidos imperdibles de la Champions League y la continuidad de la fecha en la Liga Profesional, pero además con la presentación de los tres jugadores argentinos que militan en la NBA.

Facundo Campazzo verá acción con los Denver Nuggets enfrentando a Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder con Gabriel Deck se mide ante Utah Jazz y, finalmente, los Minnesota Timberwolves de Leandro Bolmaro enfrentan a los Houston Rockets.

La agenda completa

NBA

20:00 New York Knicks vs Boston Celtics ESPN 2

20:00 Detroit Pistons vs Chicago Bulls NBA LEAGUE PASS

21:00 Minnesota Timberwolves - Houston Rockets NBA LEAGUE PASS

22:00 Utah Jazz vs Oklahoma City Thunder NBA LEAGUE PASS

23:00 Phoenix Suns vs Denver Nuggets ESPN 2

UEFA Champions League

13:45 Barcelona vs Dinamo Kiev ESPN

13:45 Salzburgo vs Wolfsburgo ESPN 2

16:00 Benfica vs Bayern Múnich ESPN Extra

16:00 Lille vs Sevilla ESPN 3

16:00 Manchester United vs Atalanta ESPN

16:00 Zenit vs Juventus ESPN 2

Liga Profesional

14:30 Arsenal vs Gimnasia LP TNT SPORTS

16:45 San Lorenzo vs Lanús FOX SPORTS PREMIUM

19:00 Banfield vs Huracán FOX SPORTS PREMIUM

19:00 Estudiantes LP vs Atlético Tucumán TNT SPORTS

21:15 Boca vs Godoy CruzTNT SPORTS

UEFA Europa League

11:30 Spartak Moscú vs Leicester ESPN 2

Boxeo

23:30 Víctor Méndez vs Miguel Ángel Rodríguez ESPN 3

Liga MX

21:00 Toluca vs Necaxa DIRECTV SPORTS / 1614

23:00 Tigres vs Pachuca DIRECTV SPORTS / 1614