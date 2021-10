Godoy Cruz reaccionó a tiempo y empató un partidazo ante Newell's

Godoy Cruz reaccionó a tiempo y empató con Newell's en el Malvinas Argentinas. Lo perdía por dos goles y en el complemento levantó un resultado que hasta pudo ser victoria ante los más de diez mil espectadores que disfrutaron de ver al Tomba.

Durante el primer tiempo, la visita controló a Godoy Cruz. Se plantó bien en el campo, no dejó espacios y hasta logró superar la presión impuesta por el elenco de Diego Flores. A los 7 minutos tuvo la primera clara en los pies de Nacho Scocco, pero Juan Espínola ahogó el grito de gol del ex River. El Tomba estaba apurado, nervioso no lograba hacer pie.

Nacho tuvo otra que volvió a tapar el arquero local y a los 16 reaccionó el Bodeguero. Jugada colectiva que llega a los pies de Martín Ojeda, centro al área y Ezequiel Bullaude lo escapa increíblemente. Minutos después fue Elías López quien probó con un remate desde afuera del área y Sebastián Lomónaco disparó al palo luego de un rebote del guardameta visitante.

Pero ese envión anímico se derrumbó cuando a los 29, tras un centro cruzado desde la izquierda, la pelota le quedó a Capasso que convirtió tras un desvío en Leonel González. Godoy Cruz sintió el golpe pero volvió a la carga y tuvo el empate en una jugada que podría haber sido el gol del campeonato.

Ojeda apareció por derecha y de rabona sorprendió a Aguerre, quien la descolgó del ángulo. Y, en el cierre de la primera etapa, otro baldazo de agua fría. Infantil penal de Elías López que Cristaldo convirtió y así se iban al descanso, con Newell's ganando por una ventaja demasiado grande.

Para el complemento, Diego Flores metió mano. Valentín Burgoa, Gonzalo Ábrego y Cristian Colman ingresaron para buscar profundidad, algo que consiguió. Newell's se replegó y Martín Ojeda avisó con un remate que dio en el travesaño. Luego fue Aguerre quien le tapó un mano a mano a Acevedo y a los 12 minutos llegó el descuento por medio de Ojeda.

Luego del tanto, la visita se dedicó a hacer tiempo en cada pelota. Se paró de contra aunque pocas veces lo aprovechó. Con el correr de los minutos, Godoy Cruz fue un manojo de nervios hasta que apareció nuevamente Ojeda, a los 36, para definir una jugada colectiva precisa, rápida y letal.

Inmediatamente tuvo otra buena chance Colman pero su remate se fue desviado, un cabezazo de Bullaude y el tiempo se fue agotando. La visita aguantaba como podía y se terminó llevando lo que vino a buscar. Por lo sucedido en los noventa, el empate está bien. Godoy Cruz mostró reacción, Flores mantuvo el invicto y revirtió una situación que se había presentado compleja.