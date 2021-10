En la lucha por dirigir al Barcelona se suman nuevos candidatos

Las próximas horas serán muy importantes para el presente y, sobre todo, el futuro del FC Barcelona. Hoy, el conjunto azulgrana visita al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano en el que podría ser el último partido de Ronald Koeman en el banco culé. La sensación tras la debacle en Lisboa es que ni un buen resultado en la capital española haría que Joan Laporta confiara en el héroe de Wembley y que el presidente aprovechará el parón de selecciones para intervenir y zarandear al equipo con la llegada de un nuevo técnico.

Erik ten Hag ha sido el último en sumarse a un baile que, como suele ser habitual en el Camp Nou, irá dando la bienvenida y 'despidiendo' a los aspirantes hasta que el Barça tome una decisión definitiva. Los primeros cuatro entrenadores que se relacionaron con el conjunto azulgrana fueron Robert Martínez, Marcelo Gallardo, Andrea Pirlo y Xavi Hernández. En las últimas horas, sin embargo, los dos primeros se han desmarcado, han asegurado que están centrados en sus trabajos actuales y han cerrado las puertas al equipo culé.

Gallardo le dice que no al Barça, al menos por ahora.

"No hay absolutamente nada. No hay contactos. Pueden surgir muchas circunstancias por el camino, pero quiero cumplir mi contrato con la selección belga. Me encantaría que fuéramos el primer país europeo en clasificarse para el Mundial de Catar. Ese será el desafío después de la final de la UEFA Nations League", dijo el primero en 'Het Laatste Nieuws', mientras que el argentino dejó claro en rueda de prensa que "no se me pasó ni se me pasará por la cabeza abandonar River". "Todos saben que mi pensamiento y mi decisión es cumplir el contrato que tengo y de ninguna manera tengo motivos para distraerme con otras cosas", añadió.

Los casos de Andrea Pirlo, sin equipo, y Xavi Hernández, en el Al-Sadd, son diferentes. Ninguno de los dos se ha manifestado públicamente, pero ambos parecen dispuestos a aceptar el reto. De los nombres que han sonado en las últimas horas, Jürgen Klopp y Thomas Tuchel son tan ilusionantes como inaccesibles en estos momentos (tienen contrato hasta 2024). Erik ten Hag también está comprometido con el Ajax hasta 2023, así que su llegada al banquillo del Camp Nou tampoco sería fácil. Joachim Low, libre, podría ser una opción provisional hasta el final del curso para ganar tiempo. Veremos como se resuelve una ecuación cuyo resultado final será determinante.