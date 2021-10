Simeone le negó el saludo a Klopp y realizó una insólita justificación

Diego Simeone explicó esta noche que no saludó a su colega del Liverpool, Jurgen Klopp, porque “no es saludable”, luego del cotejo que ambos protagonizaron por la tercera fecha de la Liga de Campeones de Europa y que terminó con victoria para el conjunto de la Premier League.

"Siempre no saludo después del partido. No me gusta, no me parece saludable", sostuvo el exentrenador de Racing, River Plate y San Lorenzo, en la conferencia de prensa posterior al tropiezo 2-3 en el Wanda Metropolitano, por la zona B de la competencia europea. "No es bueno para el que gana ni para el que pierde", amplió el concepto el Cholo.

Cuando finalizó el partido, el entrenador del elenco español se marchó raudamente hacia los vestuarios sin cursar el clásico apretón de manos con el DT alemán. Acto seguido, Klopp se dirigió hacia la posición que ocupaba Nelson Vivas, ayudante de campo del argentino, recriminándole –en apariencia- la postura del ‘Cholo’.

Lo cierto es que la relación entre ambos entrenadores es fría y distante. En los días previos al duelo, el DT del Liverpool respondió que no le agradaba el estilo futbolístico que le hacía practicar Simeone a sus equipos. "Está haciendo todo bien. Es el actual campeón de España. Tiene mucho éxito allí. ¿Me gusta? No mucho, pero es cosa mía. Me gusta un estilo de juego diferente", aseveró.

En tanto, el ‘Cholo’ apostó a una contestación políticamente correcta, cuando se lo consultó por las bondades futbolísticas del conjunto británico, hoy segundo en la Premier League, a un punto del líder Chelsea. "Te da placer ver al Liverpool. Te gusta verlo jugar porque presiona alto, tiene movilidad, es contundente, ejercen un duelo de uno contra uno sin medio a dejar espacio por atrás", expresó el otrora capitán del seleccionado argentino.