Gonzalo Bertranou no encuentra explicación al duro momento de Los Pumas

El Rugby Championship terminó hace dos semanas y a todo el ambiente ovalado le gustaría saber por qué Los Pumas tuvieron actuaciones tan flojas y por qué el nivel fue mas bajo de lo esperado.

El mendocino Gonzalo Bertranou habló con ESPN sobre este tema e hizo un balance de lo que fue el torneo para el Seleccionado, en medio de una racha totalmente adversa en lo que respecta a los resultados ya que sufrió seis derrotas al hilo.



"Los resultados claramente no eran los que esperábamos, no fueron buenos. No le encuentro motivos al por qué no salieron las cosas. Lo pensé mil veces y no sé qué pasó", señaló el medio scrum desde Gales, donde juega para Dragons.

Bertranou arrancó el torneo como suplente pero, después, sumó cinco partidos consecutivos como titular. Y sobre su posibilidad de conducir a Los Pumas dijo que "yo necesito un poco de tiempo y el rodaje me ayuda mucho como jugador. Cuando tengo muchos minutos me siento mejor".

La pelea por la 9 lo tuvo al mendocino junto a Felipe Ezcurra y Gonzalo García. Y fue este último, quien alternó con él en las fechas finales del Rugby Championship. Al consultarle sobre el tucumano, Gonzalo dijo que "Gonchy tiene personalidad, mucha humildad. Ataca bien, pasa bien la pelota, es un gran 9. Le gusta competir y está buenísimo porque eleva la vara para todos".

Se vienen los test match de noviembre en Europa y el exjugador de Los Tordos de Mendoza será uno de los candidatos a calzarse la camiseta número 9 del Seleccionado argentino.