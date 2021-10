Escándalo en Manchester United: Cristiano se hartó de Solskjaer y pidió a un DT al que conoce mucho

Cristiano Ronaldo regresó esta temporada al Manchester United, el club con el que ganó la primera Champions League de su carrera, con la intención de ayudar al club a volver a la primera plana internacional, y uno de los factores clave para su retorno fue la presencia del DT noruego Ole Gunnar Solskjaer, de quien fue compañero en su primera etapa en los Red Devils.

Sin embargo, la relación entre ambos no está pasando por su mejor momento y, según la prensa inglesa, todo se rompió el pasado 2 de octubre cuando el DT decidió dejarlo en el banco en el partido ante el Everton. El diario británico The Sun asegura que al portugués no le gustó nada no jugar desde el principio y se lo hizo saber al entrenador: "Estoy en condiciones de comenzar todos los partidos de la Premier League", le reclamó.

Aunque el último fin de semana Cristiano Ronaldo regresó a la titularidad, en la derrota por 4 a 2 ante el Leicester, la relación está quebrada y por eso el crack portugués le pidió a la dirigencia de los Diablos Rojos la llegada de un nuevo entrenador, al que conoce mucho y con el que ganó todo.

Según el programa español El Chiringuito, CR7 se cansó de Solskjaer y le pidió a los dirigentes del Manchester United que contraten al francés Zinedine Zidane, quien está libre tras irse del Real Madrid al finalizar la temporada pasada.

Cristiano quiere reencontrarse con Zizou.

Bajo el mando de Zizou, en el Merengue, Cristiano Ronaldo levantó tres veces la Champions League de manera consecutiva, en 2016, 2017 y 2018. Desde entonces, ni el futbolista ni el entrenador volvieron a consagrarse campeones de Europa.