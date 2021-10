Un ex campeón mundial lucha por su vida tras sufrir un impactante nocaut

El boxeador mexicano Moisés Fuentes fue ingresado de emergencia en el Hospital Amerimed de Plaza de las América en Cancún, Quintana Roo, luego de sufrir un brutal nocaut durante la pelea frente a David 'El General' Cuéllar. El ex campeón mundial de 36 años no pudo soportar la potencia de su oponente y besó la lona tras un duro golpe al mentón que no logró detener.

De acuerdo a diversos reportes, el boxeador fue llevado en ambulancia al hospital Hospital Amerimed de Plaza de las América de Cancún para que se le hiciera una tomografía y detectaron un coágulo en el cerebro, por lo que de inmediato se procedió a la intervención quirúrgica. Los últimos reportes marcan que su estado es crítico y atraviesa por horas cruciales.

"Fue intervenido, está estable en este momento, está bien y estamos esperando las 72 horas que nos pide el doctor para tener un diagnóstico más preciso", expresó Pepe Gómez, presidente de Cancún Boxing. Este lunes, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, realizó una publicación pidiendo una oración por Fuentes.

La comunidad del boxeo unidos en oración por Moises Fuentes . pic.twitter.com/RJASgDKbys — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) October 18, 2021

Muchos especialistas en la materia criticaron al círculo más cercano del boxeador por haber permitido que después de tres años de inactividad se suba al ring, ya que se lo vio en mal estado físico y el árbitro amagó en varias ocasiones por detener el duelo, pero el propio luchador pidió seguir, hasta el comentado desenlace que podría dejarles serias secuelas físicas y neurológicas.