Superbike en San Juan: Tati Mercado cerró un fin de semana tan especial como complicado

Los miles de fanáticos que llegaron al Villicum para disfrutar del WorldSBK apoyaron en todo momento a Leandro "Tati" Mercado. El cordobés es el gran referente argentino de la especialidad y muchos esperaban verlo peleando adelante, algo que también esperaba el piloto en la previa y dejó en claro luego de terminar la actividad en San Juan.

"Ayer estaba decepcionado. Tuvimos muchos problemas y hoy pudimos solucionar algunos. Encontramos la mejor configuración del fin de semana y creo que hice una buena carrera. Cometí un error que me hizo perder algunas posiciones, pero en líneas generales fue mejor que ayer", dijo en diálogo con MDZ Online.

Los primeros días de acción penó con una vibración en los frenajes, algo que no logró mejorar del todo: "No se pudo solucionar, la tenía pero mucho menor. Eso me permitió tener mejor ritmo aunque es algo a mejorar. Fue un fin de semana difícil, esperaba un poco más".

El oriundo de Jesús María reveló que hacía nueve meses no venía al país y por eso también esta cita era muy especial: "Es una alegría enorme. Volver a correr en San Juan, tener amigos familia, toda la gente alrededor del autódromo alentando, la verdad que es increíble, fue magnífico".

Para cerrar, el popular Tati habló de su futuro: "Hay muchas cosas por mejorar, pero la idea es seguir. No tengo todavía cerrado nada con el equipo, así que espero en la última confirmar todo". El cordobés arribó 15° en la cita y marcha 21° en el certamen que finalizará el 14 de noviembre en Indonesia.