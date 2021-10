La contundente frase de Nacho Fernández sobre Marcelo Gallardo que retumba en River

Las especulaciones sobre el futuro de Marcelo Gallardo en River Plate ya son habituales. Pero este año todo toma otra dimensión debido a que hay elecciones en el club y el Muñeco podría dar un paso al costado luego de la salida del actual presidente Rodolfo D'Onofrio.

Ante la incertidumbre, propios y extraños tratan de encontrar alguna señal en los comportamientos de los protagonistas para intentar predecir qué sucederá, mientras los hinchas de River hacen fuerza para que el Muñeco se quede.

"Para mí (Gallardo) se puede quedar. Si me preguntás ahora lo veo con ganas de seguir".

En ese sentido, Nacho Fernández, jugador del Atlético Mineiro con pasado exitoso por el Millonario, se refirió al presente de Gallardo y dejó una contundente frase que retumba en el mundo millonario.

"Es muy difícil saber lo que va a pasar en diciembre. Ahora lo veo enfocado y con muchas ganas de ganar el torneo local. Para mí se puede quedar. Lo veo muy bien, lo veo con ganas, pero bueno, va a depender de muchas cosas también, no sé si pedirá refuerzos o no, son cosas que tendrá que arreglar con la dirigencia. Pero si me preguntás ahora lo veo con ganas de seguir", lanzó Nacho.

Luego, en relación con la lucha por el torneo argentino, el único título que le falta a Gallardo al frente de River, el jugador sostuvo que "faltan partidos importantes" pero que al Millonario "se lo ve mejor" en lo futbolístico; y añadió: "Ha sacado buenos resultados incluso cuando tuvo muchas bajas por la selección, así que ojalá que se le termine dando".