Argentina consiguió una ajustada victoria que la acerca a Qatar

A la Selección no le sobró nada. El equipo de Lionel Scaloni no mostró su mejor versión pero sacó adelante una dura prueba que lo acerca al próximo mundial. Con un gol de Lautaro Martínez, Argentina le ganó a Perú y se mantiene como escolta de Brasil.

A pesar del frío y del fuerte viento, el partido arrancó con un clima espectacular en las tribunas. "Vamos vamos Selección, hoy te vinimo' a alentar, para ser campeón hoy hay que ganar", empezó cantando el público apenas comenzado el partido, con Argentina lanzándose al ataque e insinuando una primera ocasión por la derecha que terminó siendo un centro que nadie pudo conectar.

Con ese ímpetu, a los tres minutos llegó la primera clara. De Paul recuperó en tres cuartos de cancha, jugó con Lo Celso y este rápidamente se la dio a Messi, quien habilitó a Di María por el sector izquierdo y el remate del Fideo se fue muy cruzado afuera. Perú respondió rápido, de pelota parada. Gianluca Lapadula remató un potente tiro libre desde la medialuna y Emiliano Martínez atajó la pelota sin problemas, dando un rebote largo para despejar totalmente el peligro del área argentina.

A los ocho minutos, Argentina tuvo un tiro libre a favor luego de una fuerte entrada sobre Lionel Messi. Rodrigo De Paul lo ejecutó con gran precisión y Cristian Romero abrió la cuenta con un cabezazo letal, pero el Cuti estaba en posición adelantada y el gol no se vio reflejado en el marcador.

Luego de algunos intentos por el sector izquierdo, donde Di María se mostró intratable para la defensa peruana y tejiendo una gran sociedad con Lionel Messi, a los 21 minutos volvió a avisar Perú cuando Lapadula recibió en el área un pelotazo largo y remató al arco, pero sin potencia, por lo que el Dibu tomó la pelota fácilmente.

Cuando parecía que se iban al descanso sin goles, Argentina volvió a atacar por las bandas, ya que Perú se cerró muy bien por el centro del campo de juego, y Nahuel Molina metió un centro al corazón del área que Lautaro mandó a guardar con un cabezazo potente. Los últimos minutos se consumieron con la Selección tocando y la gente acompañando con el "ooole, ooole, ooole".

uD83CuDFA5 Desborde de Nahuel Molina y cabezazo de Lautaro Martínez para el 1-0 Albiceleste uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/xcMNutAvOS — Selección Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@Argentina) October 15, 2021

La segunda parte comenzó con Argentina esperando paciente, sabiendo que ante el mínimo error peruano podía liquidar el partido, y a los 10 minutos Pedro Aquino intentó de lejos pero Emiliano Martínez controló el remate, que no revistió ningún peligro para el combinado local.

A los 17 minutos, Perú se encontró con una chance inmejorable de empatar, ya que Jefferson Farfán ingresó al área a toda velocidad y el Dibu Martínez no pudo evitar el contacto, por lo que el brasileño Wilton Sampaio no dudó en pitar penal, ratificando luego su decisión apoyado en el VAR. Yoshimar Yotún se hizo cargo del disparo, mientras la gente cantaba "el Dibu se lo come", y el peruano estrelló su disparo en el travesaño por lo que el estadio explotó mientras el arquero festejaba mirando a la tribuna.

¡PEGÓ EN EL TRAVESAÑO! Perú tuvo una gran chance de penal, pero el disparo de Yotún no entró. Argentina sigue ganando 1-0. pic.twitter.com/Buox9QBtri — TyC Sports (@TyCSports) October 15, 2021

Rápidamente Argentina fue a buscar el segundo y se encontró con un tiro libre ideal para Leo Messi en la puerta del área, pero el disparo del crack del PSG fue bien tapado por el arquero Gallese, quien evitó la segunda caída de su arco.

Luego el encuentro entró en una meseta. Perú no supo cómo volver a inquietar y Argentina decidió enfriar el encuentro y apostar a algún contraataque aislado para liquidar un partido que casi se le complica más de la cuenta. Sobre el final, el ingresado Guido Rodríguez marcó de cabeza el segundo, pero el árbitro cobró falta en ataque y la victoria terminó siendo por la mínima.

Argentina ganó, estiró su invicto a 25 partidos y quedó con un pie y medio en Qatar 2022. Las próximas citas serán en noviembre, con dos clásicos imperdibles: Uruguay en Montevideo y Brasil en San Juan.

Los datos del partido