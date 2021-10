Un campeón del mundo con Francia fue condenado a seis meses de prisión

La justicia española ordenó el ingreso en prisión del defensa francés del Bayern de Múnich, Lucas Hernández, por romper una orden de alejamiento, informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La ejecución de la sentencia ha sido recurrida por el jugador, que podría evitar entrar en la cárcel en caso de una resolución positiva de su apelación.

Desde el momento en que se le notifique la orden (19/10), tendrá un plazo de diez días para entrar voluntariamente en prisión. Según el TSJM, el campeón del mundo con Francia había sido condenado en diciembre de 2019 a seis meses de prisión "como autor responsable de un delito de quebrantamiento de condena", al romper la orden que le prohibía acercarse a su pareja.

En España los condenados a menos de dos años de cárcel no suelen entrar en prisión pero al tratarse de una reincidencia, deberá ingresar en la cárcel pese a ser una condena mínima. El internacional francés no puede beneficiarse de la suspensión de pena "dado que no es un delincuente primario, ya que consta una sentencia firme" de un juzgado de Madrid "por delito de lesiones en el ámbito de violencia de género y otra sentencia, también firme" por lo mismo de un juzgado de Móstoles, precisó el TSJM.

El exjugador del Atlético de Madrid había sido condenado en febrero de 2017, junto a su pareja, a 31 días de trabajo comunitario y a mantenerse alejados y sin comunicación durante seis meses por un caso de violencia conyugal mutua. Sólo cuatro meses más tarde, el jugador y su pareja fueron interceptados en el aeropuerto de Madrid cuando volvían juntos de un viaje a Estados Unidos.

El futbolista fue retenido unas horas antes de ser puesto en libertad, mientras que su pareja no fue detenida porque todavía no se le había comunicado formalmente la orden de alejamiento. A raíz de este episodio, Lucas Hernández fue juzgado y condenado en diciembre de 2019 a seis meses de cárcel por quebrantar la orden de alejamiento dictada en febrero de 2017.

Hernández y su pareja durante el juicio.

La sentencia consideraba probado que Hernández "consciente de la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de su pareja sentimental dictada en condena, plenamente vigente y con pleno desprecio hacia la misma, se encontraba en compañía de A. S. L. en el aeropuerto de Adolfo Suárez–Barajas de Madrid, procedente de Miami".

Según la prensa española, los abogados del jugador habían solicitado la sustitución de la condena por trabajos comunitarios, pero la petición habría sido denegada porque el jugador ya había incumplido los 31 días de trabajo impuestos en 2017.