Sergio Ramos da un paso atrás en el PSG

Sergio Ramos tiene en vilo al PSG. A pesar de que ayer se filtró que podría debutar este viernes, Le Parisien asegura que no se ha entrenado esta mañana con sus compañeros en Camp des Loges y no entrará en la lista de Pochettino para enfrentarse al Angers. La falta de información alimenta aún más los rumores sobre el estado del ex del Real Madrid, que tres meses después de llegar a París no acaba de resolver sus problemas musculares.

Tanto es así que algunos medios franceses no dudan en cuestionar la operación realizada por un PSG que no da pistas sobre Sergio Ramos. Tampoco Pochettino: “No sabemos cuándo estará disponible. Aunque no hay una fecha concreta, somos optimistas de que pronto pueda regresar a la rutina. De momento está tranquilo. Quiere jugar, pero tampoco queremos forzarle”, subrayó el entrenador argentino antes del choque de Champions contra el City.

Según la información desvelada por Le Parisien, las molestias de Sergio Ramos pueden incluso apartarle del compromiso europeo frente al Leipzig el próximo 19 de octubre. Otro contratiempo en la carrera del internacional español, que no acaba de ver la luz al final del túnel. En lo que va de 2021 solo ha jugado tres partidos, ninguno aún con el PSG, preocupado por cómo va a volver un futbolista que da otro paso atrás en su recuperación.