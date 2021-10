Agustín Canapino sorprende a los fanáticos del Turismo Carretera con una curiosa confesión

Agustín Canapino sigue siendo uno de los grandes candidatos a quedarse con el campeonato del Turismo Carretera. El piloto de Arrecifes está tercero en el certamen y en la segunda competencia de la Copa de Oro tuvo un intenso mano a mano con Mariano Werner, con quien seguramente definirá la corona por el potencial mostrado por ambos durante el año.

Sin embargo, para el cuatro veces campeón, el entrerriano es el gran candidato y lo resumió con una curiosa frase: "Werner es el cuco del TC". Y agregó: "Mariano es Mariano, tiene un autazo, no es ninguna sorpresa. Desde el año pasado está en un nivel altísimo y cuando es contundente como en esta carrera en San Luis te ejecuta. Ganó 3 carreras en el año, es el rival a vencer".

Canapino y Werner, el nuevo clásico del TC.

"Él tuvo un traspié en Rafaela y yo no lo pude aprovechar. De haberlo hecho tendría mucho margen y podría correr de otra manera. Ahora hay que correr a fondo contra él que es un terrible piloto y su auto está en un nivel superlativo", agregó en diálogo con el programa Última Vuelta.

De igual manera, Canapino no saca de la pelea a Facundo Ardusso, quien todavía no ganó pero lidera el PlayOff: "Esto es el TC y todo puede cambiar muy rápido. No hay que descartar a nadie hasta el final. En puntos el líder es Ardusso. No ganó, pero quedan 3 carreras. No se puede descartar a un tipo como Ardusso, y menos corriendo en un equipo como el JP Carrera".

El Flaco de Las Parejas manda con 74 puntos, seguido por Werner, 73; Canapino), 72,el saltense Juan Pablo Gianini (Ford), 56.5, Lambiris, 54.5, y Agrelo, 54.5. La decimotercera fecha, y tercera de la Copa de Oro, se disputará el 31 de octubre en Viedma.