Montero, en la cuerda floja luego de la derrota de San Lorenzo

El cuestionado director técnico de San Lorenzo, Paolo Montero, deslizó esta tarde que los próximos partidos que asuma su equipo servirán "de termómetro" y podrán incidir en su continuidad o no al frente del plantel, en el marco de este torneo de la Liga Profesional (LPF).



"Puede ser que los próximos partidos sirvan de termómetro. Seguramente, eso es natural" indicó el DT uruguayo en conferencia de prensa, una vez finalizado el partido con Colón de Santa Fe (1-2), en el Nuevo Gasómetro.



El 'Ciclón' no levanta cabeza, apenas ganó dos de los últimos doce encuentros que disputó y asoma en la decimoséptima colocación, con solamente 17 unidades, más cerca del último Central Córdoba de Santiago del Estero (11) que del puntero River Plate (33).



"Nos vamos alejando del objetivo (ingreso a las Copas Internacionales) y se nos vienen dos partidos difíciles, con el favorito (River) y con Lanús, que viene luchando por el título" consideró.



Montero, que asumió el cargo en la entidad azulgrana en junio pasado, manifestó que la seguidilla de resultados adversos "no afectan a la hora de trabajar. Seguimos con las mismas ganas y entusiasmo", dijo.



El exentrenador de Colón de Santa Fe y Rosario Central resaltó la posibilidad que varios de los jugadores de inferiores tuvieron hoy de mostrarse ante el 'Sabalero'.



"Siempre digo lo mismo de los jóvenes. Me deja contento por ellos. Tienen futuro. Hay que ir con calma. No es una situación fácil. Mi experiencia, como ex jugador, es que de la situación se sale con la experiencia de los mayores y la inconciencia de los jóvenes. No nos podemos olvidar de la experiencia que tienen los grandes", remarcó



San Lorenzo enfrentará a River Plate este domingo, a las 20.15, en uno de los partidos salientes de la 16ta. fecha del torneo de la Liga Profesional.