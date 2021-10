La decisión de Battaglia con Villa y los convocados de Boca para el Superclásico

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, mantiene la incógnita sobre quién jugará de volante por derecha, si será Diego González o Esteban Rolón, en el Superclásico ante River en el estadio Monumental, el domingo desde las 17 por la 14ta. fecha de la Liga Profesional, mientras que Sebastián Villa quedó finalmente descartado.

El colombiano está realizando una pretemporada particular tras su regreso al país, luego de ausentarse por 39 días con la intención de presionar por una venta al exterior. Esta semana se sumó al plantel y hasta se habló de que podría tener la chance de estar en el encuentro del domingo, algo que finalmente no sucedió ya que no aparece en la lista de convocados.

De esta forma deberá seguir esperando y se verá si aparece entre los concentrados para el duelo del siguiente fin de semana contra Lanús, que marcará la vuelta de los hinchas a la Bombonera. Quien regresa será Marcelo Weigandt teniendo en cuenta que se recuperó de un desgarro en el aductor izquierdo.

uD83DuDCCB Lista de concentrados para enfrentar a River el próximo domingo por la 14ta. fecha de la #LigaProfesional.#VamosBoca uD83DuDFE6uD83DuDFE8uD83DuDFE6 pic.twitter.com/3TcJ4oTkyd — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 1, 2021

Este viernes el entrenador dio a conocer los 24 futbolistas que podrán ser parte del encuentro y el once que saldría a la cancha el domingo, desde las 17.00 en el Monumental sería: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; González o Rolón, Jorman Campuzano, Agustín Almendra; Edwin Cardona; Cristian Pavón y Nicolás Orsini.