El impactante video de una luchadora de UFC que generó polémica

Imágenes impactantes en la ceremonia de pesaje previo al UFC Vegas 38, en donde Aspen Ladd sufrió para marcar el peso pactado y por poco cae desmayada en el escenario. Por tal motivo, su combate ante Macy Chassion de este sábado ha sido cancelado para cuidar su salud, pues lo que se vivió en el Apex de Las Vegas fue dramático.

La ceremonia de pesaje previo al combate abrieron la puerta al debate sobre cómo los y las competidoras deben lograr marcar un peso específico para poder competir. Es que en el momento en que Ladd se subió a la balanza se la pudo ver cómo temblaba y por poco cae desmayada en el escenario.

Luego del preocupante episodio, la luchadora emitió un comunicado en su cuenta oficial en el que explicó cómo se sentía al respeto y apuntó: "Asumo completamente la responsabilidad de no haber logrado llegar al peso. Es verdad que en el último tiempo he tenido problemas con dar el peso, no por ser mujer sino en general".

"Sólo puedo decir que lo lamento y voy a hacerlo mejor. No hay otra opción ya que amo el deporte y quiero continuar haciendo lo que amo", escribió. Muchos, además, cuestionaron por qué ella continuaba compitiendo en esa categoría ya que no es la primera vez que tiene problemas a la hora de dar el peso.