Pochettino, a por todo: el crack argentino que pidió ¿para convencer a Messi?

El próximo 30 de junio Lionel Messi se quedará libre porque finaliza su contrato con el Fútbol Club Barcelona, y uno de los clubes que está pendiente de su situación es el Paris Saint-Germain, donde hace unos días asumió el entrenador argentino Mauricio Pochettino.

Y el ex DT del Tottenham Hotspur inglés ya le pasó a la dirigencia una lista de jugadores a los que le gustaría incorporar en este mercado de pases, entre los que se destaca la presencia de un argentino que es muy amigo de la Pulga, por lo que podría tratarse de una estrategia para contar con el mejor futbolista del planeta.

Según informó el programa Late Football, del canal Plus France, Pochettino pidió a Sergio Agüero, goleador histórico del Manchester City y mejor amigo de Lionel Messi, quien también finaliza su contrato el próximo 30 de junio.

El ex defensor de la Selección argentina considera que la experiencia y capacidad goleadora del Kun serían ideales en el funcionamiento que pretende para el PSG, por encima de Mauro Icardi, quien no tiene la movilidad del ex Independiente.

En principio, el pedido de Pochettino se ve difícil de ser cumplido porque el director deportivo del club, el brasileño Leonardo, apostó fuerte por Icardi el año pasado pagando 60 millones de euros por su ficha, por lo que no estaría dispuesto a desprenderse fácilmente del atacante.

Otro factor que podría complicar el deseo del DT rosarino es la situación económica del PSG, que debe cuadrar el presupuesto para la próxima temporada ya que acumula pérdidas por más de 300 millones de euros debido al golpe que significó la pandemia de coronavirus.