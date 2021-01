Terminante decisión de Santiago Solari con Giovani Dos Santos

Santiago Solari está a punto de cumplir una semana de trabajo al frente del plantel del Club América y de a poco va tomando decisiones con respecto al armado del equipo de cara a la próxima temporada, avisándole a sus jugadores que la disciplina será primordial para perseguir los objetivos principales de la institución.

Y en ese sentido, Giovani Dos Santos es uno de los jugadores que en el pasado han tenido problemas con respecto a la disciplina, sin olvidar que su temporada anterior no fue muy buena en términos futbolísticos, por lo que aparece como uno de los posibles transferibles por el cuadro azulcrema.

Tras varios días de trabajo y viéndolo de primera mano, Santiago Solari ya tomó una decisión con respecto al futuro del ex futbolista del Barcelona.

El ex DT del Real Madrid aseguró que, mientras no se cierre el libro de pases y no se confirmen las bajas, cuenta a pleno con todos los integrantes de la plantilla, porque entiende que están comprometidos con el proyecto de volver a llevar a las Águilas a lo más alto.

De esta manera, Solari decidió darle un voto de confianza a Giovani Dos Santos, quien llegó al América de la mano de Miguel Herrera pero nunca terminó de explotar como se esperaba de él, y tendrá la oportunidad de volver a ser figura y ganarse un lugar en el primer equipo.