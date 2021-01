Benavides, su alegría por ganar y las consecuencias de un fuerte golpe

Es el gran protagonista de la jornada del Dakar. La 5ª etapa fue ganada por el argentino Kevin Benavídes, que ahora es el nuevo líder de la clasificación general de motos. Pero el piloto de Honda, además, sufrió un accidente que le provocó un fuerte golpe en la nariz, en las manos y en los tobillos.

"Fue una etapa muy difícil, muy técnica, con mucha navegación. Al principio cometí un error que me hizo perder varios minutos, y pude recuperar y mejorar", declaró y explicó: "En una duna salté mucho, pensaba que no había nada del otro lado, me encontré con un hueco muy grande, y el impacto fue muy fuerte".

"Pegué con mi casco contra el GPS, y me lastimó la nariz, y me doblé los tobillos, de los cuales uno me duele más que el otro. Me levanté y seguí los 180 kilómetros hasta el reabastecimiento, en donde recibí atención médica y me limpiaron la sangre. Después pude continuar. Dicen que sin sufrimiento no hay victorias, así que espero pagar esa cuota hoy", agregó.

Kevin recordó un antecedente similar, cuando se accidentó en la competencia Ruta 40, en Argentina, con una fractura de la nariz, y luego se adjudicó la competencia. “Esperemos que arroje el mismo resultado que aquella Ruta 40. Vamos a poner todo para salir a buscar el gran objetivo”, destacó.